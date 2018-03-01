أخطاء شائعة يجب أن تتجنبها الأم في فترة الرضاعة الطبيعية

متابعات(صدى):

تُعد الرضاعة الطبيعة من أهم المراحل التي يمر بها الطفل والأم، حيث إنها تعزز الحب والحنان بينهما وتساعد على تغذية الطفل نظرًا لاحتواء لبن الأم على كل الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة ونمو الطفل.

حيث أكد الأطباء أن هناك بعض الأخطاء الشائعة التي تتبعها الأم وتسبب مشاكل صحية للطفل وتعيق عملية الرضاعة الطبيعة، لذلك هناك بعض النصائح والخطوات التي تتبعها الأم أثناء الرضاعة لتساعدها على نمو طفلها بشكل صحيح وهى:

1:أهم شيء في الرضاعة الطبيعة هي الوضعية الصحيحة من خلال إدخال الحلمة بالكامل داخل فم الطفل.

2:تجنب إعطاء الطفل أي لبن خارجي خلال الـ 6 شهور الأولى .

3:الامتناع عن إعطاء الطفل ببرونة في أول 40 يوما حتى لا يسبب اضطراب في الحلمة يؤدى إلى رفض الطفل ثدي الأم.

4:المتابعة الدورية مع استشاري رضاعة طبيعية للاطمئنان على وزن وطول الطفل.

5:يحتوى لبن الأم على كل الفيتامينات والعناصر الغذائية ما عدا فيتامين د لذلك يجب إعطاء الطفل فيتامين د من عمر الشهرين حتى سنة ونصف.

6:إعطاء الطفل لبن السرسوب لأنه يحتوى على فوائد عديدة لنمو الطفل.

7:تجنب الإفراط في غسل الثدي قبل وبعد الرضاعة لأنه يسبب الفطريات والبكتيريا وتشققات الحلمة، فمن الممكن أخذ حمام دافئ كل يوم قبل النوم.

8:استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من الأدوية.