وصفات بسيطة وفعالة للتخلص من إصفرار الأظافر

متابعات(صدى):

يعود إصفرار الأظافر إلى عدة عوامل منها الإفراط في استخدام طلاء الاظافر، حيث تتراكم الصبغات اللونية على الأظافر فيصعب إزالتها، وكذلك قلة التغذية السليمة وكثرة التدخين. وفي جميع الحالات يمكنك التخلص من إصفرار الأظافر وتبيضها ببعض الوصفات الصحية والبسيطة.

1- اغمري أظافرك في وعاء مملوء بالماء الفاتر مع قليل من الخل أو عصير الحامض لمدة 10 دقائق أو حتى تلاحظين اختفاء الصبغة اللونية تماما.

2- يمكنك صناعة عجينة مكونة من مزيج بيكربونات الصوديوم وعصير الحامض، حيث أنها ستكون فعالة بدرجة أكبر فى تبييض الأظافر. امزجي ملعقتين ونصف من البيكينغ صودا مع ملعقة من عصير الحامض حتى تتكون عجينة متماسكة. قومي بتغليف كل ظفر بقطعة من العجينة واتركيها لدقائق.

3- قبل وضع طلاء الأظافر، ضعي طبقة من طلاء الأظافر المقوي أو الشفاف حتى تمنع الألوان الداكنة من الوصول إلى الظفر وصباغتها.