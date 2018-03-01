وزير فلبيني: الكويت تخشى فرض حظر على العمالة الفلبينية بها

مانيلا(صدى):

صرَّح وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، بأن الكويت أعلنت عن العفو عن العمالة المخالفة الفلبينية؛ خوفاً من أن تقرر الفلبين فرض حظر شامل على العمالة الفلبينية إلى الكويت.

وأوضح الوزير الفلبيني، أن الكويت ستصاب بالشلل مرة واحدة إن غادرها الفلبينيون، مشيراً إلى أنها مهتمة بالوصول إلى اتفاق ثنائي لحماية وضمان رفاه العمال الفلبينين بالكويت.

وأشار إلى أنه أعطى فريقه يومين للانتهاء من من ذلك، مضيفاً أن الكويت مهتمة بالوصول إلى اتفاق.