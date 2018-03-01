بالصور.. إزالة التعديات الملاصقة لحي ” المنسك ” في عسير

أبها(صدى):

واصلت أمانة منطقة عسير، أعمالها في إزالة التعديات الملاصقة لوادي حي المنسك، والتي كانت قد بدأتها خلال الفترة الماضية، حيث تم استكمال أعمال الإزالة على مساحة 5000 متر مربع، وذلك بما يقارب 13 قطعة.

ذلك بالإضافة لمبنى مكون من دورين، كان يستخدم لإسكان العمالة الوافدة لدى إحدى المؤسسات، فضلًا عن إزالة عدد كبير من الآبار التي توزعت على مسار الوادي.

في هذا السياق، قال عبد العزيز الرمثي، مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، أنن هذه الأعمال جاءت بتوجيهات من قبل عبد الله المصلح، أمين منطقة عسير، وبمتابعة كل من محمد أحمد آل طالع، وكيل الأمين للأراضي والمساحة، وأحمد ناصر، وكيل الأمين للمشاريع والتعمير.

وأكد ” الرمثي ” ، أن أعمال الإزالة تأتي بمشاركة فرق الأمانة للمعدات، وبمتابعة من المشرف العام على إدارة النظافة والإصحاح البيئي محمد سبران بالدعم الأمني، لتسهيل سير عملها بكل سلاسة، لافتًا لأن تضافر الجهود، كان له أثر من خلال فتح الوادي واستلامه، لتنفيذ مشاريع درء أخطار السيول.

فيما أشار ” الرمثي ” ، إلى أن أعمال الإزالة مستمرة حتى يتم تحرير وادي المنسك من التعديات، حيث ستواصل ” أمانة عسير ” أعمال الحصر والإزالة على كافة التعديات بالمنطقة.