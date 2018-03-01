متلازمة القولون العصبي وأبرز أعراضها

متابعات(صدى):

تعتبر متلازمة القولون العصبي هي اضطراب في الجهاز الهضمي يتميز بوجود مجموعة من الأعراض والعلامات في البالغين أو الأطفال التي تشمل التشنج وآلام البطن وزيادة الغاز والانتفاخ، وهو اضطراب “وظيفي”. فهذا المصطلح يشير إلى التغيرات في أداء الجهاز الهضمي الذي يؤدي إلى الأعراض المشار إليها باسم القولون العصبي.

و يجهل كثير من الناس متلازمة القولون العصبي، حيث أن سببها ما زال غير معروف وقد يكون راجعًا إلى عوامل متعددة، حيث إنه يوجد أشكال مختلفة من هذا المرض الوظيفي، فهناك القولون العصبي المصحوب بالإسهال حيث يكون مزمنًا أو متكررًا، في حين يتصف نوع آخر بأنه مصحوب بالإمساك وكذلك آلام في البطن أو عدم شعور بالراحة، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من أعراض التناوب بين الإسهال أو الإمساك، وهنا نقدم لك أعراض القولون العصبي والعلامات التي تكشف عنه.

فيعتبر القولون العصبي نوعًا من اضطرابات الجهاز الهضمي، والذي يشمل أعراضه على

– وجع بطن.

– تغير عادات الأمعاء.

– زيادة الغاز.

– أسباب انتفاخ البطن كثيًرا ما تكون الإصابة بالقولون العصبي.

– التشنج.

– عدم تحمل الطعام.

ويستند تشخيص القولون العصبي على مدة ستة أشهر على الأقل، من ظهور هذه العلامات والأعراض، وملاحظة تكرارها ثلاث مرات على الأقل في الشهر، ولا يوجد علاج معروف لهذا المرض، ولكن هناك العديد من خيارات العلاج للحد من أو القضاء على الأعراض، ويشمل العلاج على التعديلات الغذائية، وتغيير نمط الحياة، والأدوية التي يصفها الطبيب.

لكن ليس هناك نظام غذائي معين للقولون العصبي، ومعظم الأشخاص يتفاعلون بشكل مختلف مع الأطعمة المختلفة، ولكن من المهم للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي تحديد الأطعمة التي تؤدي لأعراضه حتى يتمكنوا من تجنبها، وبشكل عام من المفيد زيادة الألياف الغذائية، وشرب الكثير من الماء، وتجنب الصودا، وأكل وجبات أصغر.