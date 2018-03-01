4 وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الاتصالات السعودية، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للرجال، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 28 فبراير 2018.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– خبير الاندماج والاستحواذ- الاستثمار المالي: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص المالية

– مهني التخطيط المالي: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

– مهني بيانات التعدين (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التكنولوجيا ذات الصلة، إدارة الأعمال، الإحصاءات أو البحوث التشغيلية)، ويفضل درجة الماجستير.

– مهندس تصميم الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الالكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسوب).

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من هنــــا .