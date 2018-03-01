شركات تفرض ممارسة الرياضة على عامليها

ستوكهولم(صدى):

قامت عدة شركات سويدية، بفرض ممارسة الرياضة على عامليها، أثناء أداء الوظيفة، حيث تعد مزاولة الموظفين للأنشطة الرياضية خلال استراحة الغداء في العمل، من الممارسات الشائعة في بعض الدول الغربية.

حيث طورت هذه الشركات الفكرة، إذ باتت تفرض الفكرة على العاملين فيها، أثناء فترات العمل.

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يشار إلى أن شركة كالمار فاتن العامة، لتوزيع المياه أو ماركة الملابس، بإجبار موظفيها على ممارسة الرياضة، منذ أكثر من عامين، وذلك بإجراء حصة أسبوعية بعد مغادرة الموظفين عملهم، بيوم العطلة.

جدير بالذكر، أنه في 2014م، توصلت دراسة أجرتها جامعة ” ستوكهولم ” ، إلى أن ممارسة أنشطة بدنية خلال يوم العمل، تعود بالنفع على الموظف، حيث تزيد من اللياقة البدنية والتركيز.