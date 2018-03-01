البراءة لمتهم إماراتي أساء لدولته وإحالته لمركز علاج نفسي

دبي(صدى):

قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، في جلستها المنعقدة صباح أمس، بحكمين منفصلين في قضيتين أمنيتين.

جاءت الأولى منها، ببراءة المتهم الإماراتي (خ. م. م) 37 سنة، من التهمة المنسوبة إليه، ومحو المعلومات في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” الخاص به، وإيداعه في أحد مراكز العلاج النفسي لتلقي العلاج، وذلك عن تهمة الإساءة لدولته وإحدى الدول الخليجية.

فيما حكمت المحكمة، بإيداع المتهم (ن. ر. أ) إماراتي الجنسية، في أحد مراكز المناصحة، وذلك لِما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات بتوافر الخطورة الإرهابية لديه، حيث أنه يتبنّى فكر الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، مما يتوقع ارتكابه لجريمة إرهابية.

كما قامت المحكمة، بتأجيل قضية لـ 6 متهمين، إلى جلسة 14 مارس المقبل، حيث اتهمتهم نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، وذلك عن طريق تسليم معلومات تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية، خاصة بعملاء مصرفيين ودائرة حكومية داخل الدولة، لدولة أجنبية.