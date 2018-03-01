فوائد تمارين البطن للتخلص من الكرش

متابعات(صدى):

تُعتبر الرياضة علاجًا نفسيًا وجسديًا في نفس الوقت، حيث إنها تعمل على تقوية العضلات وتجديد نشاط الجسم والحيوية ، كما أنها تعمل على محاربة الاكتئاب والشعور بالسعادة والاسترخاء.

حيث أن تمارين البطن من أفضل أنواع التمارين الرياضية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية والدهون الزائدة في الجسم، كما أن لها فوائد أخرى على صحة العظام ومحاربة الأمراض ومنها.

فوائد التمارين الرياضية :

1: تساعد على حرق السعرات الحرارية في الجسم والتخلص من الدهون الزائدة والحفاظ على رشاقة وجمال الجسم.

2:تحمى الجسم من الإصابة بالأمراض المختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات المعدة.

3:تعمل على الحفاظ على مظهر الجسم وإبراز عضلات البطن والتخلص من الترهل.

4:تعمل تمارين البطن على تعزيز صحة العمود الفقري وتقوية العظام .

5:تحد من ألم الظهر، وإصابات الظهر الأخرى حيث أنها تدعم قوة وصحة الفقرات.

6: تحافظ على صحة وقوة عضلات الركبتين والكاحلين والفخذين والمفاصل الأخرى.

7: تعزز صحة الأوعية الدموية وتحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات والأزمات القلبية.

8: لها دور فعال في حماية المعدة من الاضطرابات والالتهابات.

9:تعتبر الرياضة غذاء للنفس والروح ولذلك تعمل على محاربة الاكتئاب والتوتر والشعور بالسعادة .

10:يجدد نشاط الجسم ويعزز صح الجهاز المناعي وتحمى الجسم من الأمراض المختلفة.