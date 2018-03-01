أسباب زيادة الوزن في فترة الدورة الشهرية

متابعات(صدى):

تعاني الكثير من السيدات أثناء الدورة الشهرية من التغيرات الهرمونية ومنها ألم البطن وظهور بثور بالوجه وزيادة الوزن.

كما أكد الأطباء أن الدورة الشهرية قد تتسبب في زيادة في الوزن، ومن ضمن أسباب زيادة الوزن التغير الهرموني الذي يحدث في هذه الفترة مما يؤدى إلى تخزين المياه بالجسم ، والذي يتركز قبل بداية الدورة الشهرية في منطقة الثدي والبطن والأرداف والذي قد يصل إلى 4 كيلو زيادة.

حيث أنه في بداية الدورة الشهرية يبدأ الجسم بالتخلص من المياه الزائدة طوال أيام الدورة ، وأشارت أنه يمكن للمرأة إتباع عدد من النصائح لتقليل احتباس المياه بالجسم أهمها:

1- شرب المشروبات الدافئة التي ترفع من حرق الجسم ، ومن بين المشروبات الحارقة ” القرفة والجنزبيل” والتي تساعد أيضا على تخفيف الألم.

2- ممارسة التمارين الرياضية أثناء الدورة الشهرية يزيد من إفراز هرمون الاندروفين مما يقلل الاكتئاب المصاحب للألم.

3- شرب المياه بما لا يقل عن 2.5 إلى 3 لتر مياه أفضل وسيلة للتخلص من الماء المخزن بالجسم.

4- مقاومة الشره في تناول الأطعمة المالحة قبل بدء الطمث والتي تتسبب في تخزين المياه أكثر.