مسؤول أممي: 800 قذيفة سقطت على دمشق خلال أيام

دمشق(صدى):

أشار مارك لووكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا، إلى أن دول العالم تفشل في دعم الأمم المتحدة لمساعدة المدنيين في سوريا، مؤكداً أن أعمال العنف تشتد في الغوطة الشرقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن الوضع في سوريا، إلى أنه لا يوجد احترام للقانون الإنساني في الغوطة الشرقية، نافياً حصولهم على أي تسهيلات من الحكومة السورية لإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

وأوضح أنهم حصلوا على تصريح من الحكومة السورية لإدخال قافلة مساعدات إنسانية إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية مؤلفة من 43 شاحنة، اليوم الخميس.

وطالب ” لووكوك ” ، بوضع حد للأعمال القتالية بين المجموعات المسلحة في إدلب، موضحاً أن حوالي 800 قذيفة سقطت على دمشق في الأيام القليلة الأخيرة مصدرها الغوطة الشرقية ما أدى إلى حدوث وفيات.

كما أكد على أن الاعتداء على الغوطة الشرقية أكبر من الاعتداء على دمشق، مطالباً طرفي الصراح بوقف إطلاق النار لأن القتال يستمر في قتل مدنيين.