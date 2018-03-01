ريبروف يحذر لاعبي الأهلي من البطاقات الصفراء

ماجد محمد(صدى):

نصح المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، مدرب النادي الاهلي، لاعبيه بتجنب الحصول على بطاقات صفراء قبل مواجهة التعاون، مساء الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ 23 من دوري المحترفين على ملعب الجوهرة المشعة.

حيث يواجه ستة لاعبين من صفوف الأهلي خطر الإيقاف في حال حصولهم على الإنذار الثالث وهم: ليوناردو سوزا، محمد بن عمر، محمد العويس، معتز هوساوي، مهند عسيري، ووليد باخشوين.

وجدير بالذكر، إنه من المنتظر أن يلعب الأهلي اللقاء القادم في الدوري أمام القادسية على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ضمن مباريات الجولة الـ 24 في الدوري.