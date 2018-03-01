معاناة سيدة تعيش في جسد طفلة

نيودلهي(صدى):

تعاني فتاة هندية في العقد الثالث من عمرها تُدعى ” سانتوش كوماري ” من الوحدة وافتقادها للصحبة حيث لا يرغب أحد بالزواج منها لصغر قامتها حيث يبلغ طولها 84 سنتيمتراً ، لدرجة أن الكثيرين يعتقدون أنها طفلة لا يتجاوز عمرها 4 أعوام.

وأكدت سانتوش ، أنها تؤدي جميع الأعمال المنزلية بنفسها دون مساعدة من أحد ، وتكسب سانتوش رزقها من العمل بالخياطة .

وتشتهر سانتوش ، بحياكة ملابس جميلة للنساء والأطفال في قريتها، وبسبب لطفها وذكائها، فهي محبوبة كثيرا بين القرويين .

وقالت وسائل إعلام هندية أن سانتوش ولدت ونمت بشكل طبيعي حتى سن الثالثة، لكن عائلتها قالت إنها توقفت عن النمو فور أن بدأت المشي، ولم تكن عائلتها تملك المال الكافي لعرضها على الأطباء في المستشفيات الكبرى لتلقي العلاج.