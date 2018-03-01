7 نصائح يجب أن تعرفيها قبل الزواج

متابعات(صدى):

قال أخصائي في علم النفس ، أن الإنسان يتعلّم من خلال التجربة، وغالباً لن يعدل أحد عن قرار مصيري مثل الزواج، لمجرد أن أحدهم نصحه نصيحة ما.. ولكن هناك بعض النصائح التي من المهم أن تعرفها الفتاة قبل الزواج، لعلّها تستفيد ولا تقع في اختيار خاطئ.

1- تزوّجي عندما تريدين، لا لأن الجميع يتزوّجون!

الزواج ليس له سن محدد، فالبعض يقابل شريكه منذ المراهقة، وآخرون يتزوجون بعمر الأربعين أو الخمسين.. لا تملّي من حضور حفلات الزفاف وتهنئة الصديقات، بل وحمل أطفالهن.. عليكِ الانتظار حتى التأكد من أن هذا الشخص هو المناسب لكِ، وهو من تودّين قضاء ما بقي من عمرك بجواره.

2- العاطفة لا تساوي الحب الدائم

المشاعر المتأجّجة التي يظهرها البعض خلال فترة الخطوبة أو شهر العسل ليست دليلاً على أن هذه العلاقة هي علاقة حب حقيقي.. ولكن الحب الحقيقي يظهر وقت الأزمات، عندما تعانين من آلام الحمل والولادة، أو عندما يصبح لديكِ مولود صغير يحرمك من النوم، أو خلال المناقشات حول المهام والمسؤوليات اليومية.. الحب الدائم يكون واقعياً.

3- ارتبطي بالشخص الذي ترغبين فيه، لا الشخص الذي تأملين أن يكون

بعض الفتيات يتوقعن أن تحدث تغييرات في شخصيات أزواجهن على المدى الطويل.. ولكن تلك مغامرة غير آمنة من العواقب، وفي الغالب تكون فاشلة للأسف، فالبشر لا يتغيرون بسهولة.. لذلك لا تتزوجي شخصاً فيه عيوب لا تستطيعين تقبّلها، لأنه في الغالب لن يتغيّر.

4- تحدّثي معه عن الأمور المالية

للأسف تحدث الكثير من المشاكل الزوجية بسبب الأمور المالية، لذلك تحدّثي معه في هذا الأمر بصراحة ووضوح.. عليكِ معرفة كيف ستُدار الأمور المالية في حياتكما بعد الزواج، والوصول إلى حلول مرضية للطرفين.

5- إن كان لديكِ شكوك، فالوقت ليس متأخراً لتقولي “لا”

اتبعي حدسك أولاً وأخيراً.. حتى وإن كان موعد زفافك قد اقترب، إن شعرت بالشك نحو خطيبك، يمكنك أن توقفي إجراءات الزواج حتى تتأكدين من ظنونك.

6- لا تسمحي بتجاوز الخطوط الحمراء

كل إنسان فيه عيوب، ولكن هناك عيوب لا يمكن احتمالها مثل العدوانية، البخل، الإدمان، حب السيطرة والتملك.. أنتِ تعرفين الفرق بين العيوب الصغيرة، والسلوكيات التي تتفاقم مع مرور الوقت لتصبح أكثر خطورة.. فلا تجازفي بمستقبلك.

7- كوني مع الشخص الذي يساعدك على النجاح

إن كنتِ مضطرة للتخلّي عن هواياتك وأحلامك من أجل إسعاد شريكك، فأنتِ بحاجة إلى إعادة النظر في هذه العلاقة.. الحب الحقيقي يدفع كلا الطرفين للنجاح، ويجب على الشريكين أن يكون كل منهما المشجع الأهم في حياة الآخر.