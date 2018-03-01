القبض على 4 أشخاص في الحدود الشمالية

نايف السالم(صدى):

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة الحدود الشمالية، من خلال المتابعة المستمرة للقضايا من التعرف على مرتكبي عدة سرقات لمبالغ مالية ومتعلقات شخصية من السيارات في حال وقوفها في الشوارع والمواقف في عرعر سواء بفتح الأبواب أو تكسير الزجاج بإستعمال الآت وأدوات ومواد تسهل لهم فتحها وسرقة مابداخلها.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي العنزي، إنه تم توجيه التهمة إلى أربعة مواطنين في العقد الثاني والثالث من أعمارهم وعند ضبطهم عُثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وتم إيداع الأحداث منهم في دار الاحداث وإحالة الأخرين إلى مركز الشرطة المختص.

وأوضح ” العنزي ” إنه بعد أن تم الإنتهاء من إجراءات الإستدلال والتحقيق، أُحيلت أوراق القضايا إلى فرع النيابة العامة لإستكمال إجراءات التحقيق معهم وفق الإختصاص.