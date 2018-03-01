وصفة النعناع والعسل لمقاومة الجوع

متابعات(صدى):

ينتاب الكثير منا الشعور بالجوع بشكل دائم ودون الشعور بالشبع، دون معرفة السبب وراء ذلك، ولذلك يتسلل الخوف داخل قلوب الكثيرين من الزيادة بالوزن، ولذلك نصح الأطباء بوصفة من الطبيعة تقلل الرغبة في تناول الطعام وتقلل الشعور بالجوع، وهي:

كوب من الماء المغلي، يضاف إليه ملعقة من أوراق النعناع، وملعقة من عسل النحل ونصف ملعقة من القرفة، ويتم غليهم جيدًا، وتصفيتهم وتناولهم 3 مرات في اليوم قبل الطعام بنصف ساعة، وستشاهد كبح الشهية، والشعور بالشبع.

كما أن القرفة تزيد من حرق الدهون بالجسم، ولذلك ينصح بتناولها في هذه الوصفة للحد من زيادة الوزن، وشد الجسم والحصول علي وزن مثالي.

مع العلم أن الاستمرار على هذه الوصفة يقلل الرغبة في تناول الطعام، بالإضافة إلي زيادة المناعة بالجسم، والحد من نزلات البرد، وأيضا شد الجسم، وأهم فائدة هي تجنب الشعور بالجوع.