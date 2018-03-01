غارات جوية على مواقع داعشية بأفغانستان تسفر عن مقتل 7 منهم

كابول(صدى):

كشف الجيش الأفغاني، عن مقتل 7 مسلحين تابعين لتنظيم ” داعش ” الإرهابي، جراء غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية باستخدام طائرات بدون طيار.

وأضاف الجيش الأفغاني، أن 4 مسلحين ” داعش ” قتلوا بعد استهداف الغارات لمخابئهم بمنطقة أشين فى إقليم ننجرهار، وقتل 3 مسلحين آخرين في غارات بإقليم كابيسا من بنيهم قيادي بالتنظيم الإرهابي.

وأكد الجيش أنه تم تدمير مدفع رشاش ثقيل من طراز (دوشكا) فى الغارة الجوية على ننجرهار، مشيراً إلأى عدم وجود أي خسائر بالنسبة للمدنيين أو قوات الأمن.