” حساب المواطن ” يطالب المستفيدين بكشف حساب رسمي من البنك وليس ” التطبيق “

حمود العنزي(صدى):

رد برنامج حساب المواطن على العديد استفسارات المستفيدين، وذلك بعدما أعلن مؤخراً أنه سيتم إيداع الدفعة الرابعة يوم 11 مارس الجاري، لافتًا إلى أن هذا التاريخ سيكون أيضًا آخر موعد للتقديم في دورة الدفعة المقبلة.

وقال الحساب انه يجب إرفاق كشف حساب رسمي من البنك الخاص بالعميل لمدة 3 أيام على الأكثر شريطة أن يتضمن تاريخ إيداع الدفعة التي يرغب المواطن في الاستفسار حولها.

وشدد حساب المواطن على عدم إرفاق كشف الحساب من تطبيق البنك الذي يتبعه المشترك، مؤكدًا أن كشف الحساب لا بد أن يكون صادرًا عن البنك ذاته.

وقالت خدمة العملاء، ردًا على استفسار أحد المواطنين أرفق كشف حساب إلكتروني من تطبيق البنك على الهاتف: إنه لا بد من إرفاق كشف الحساب البنكي على أن يكون صادرًا من البنك.