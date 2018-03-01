بمشاركة 100 طفل.. سياحة العاصمة المقدسة تفتتح مهرجان التاجر الصغير ” صور “

حسين العلي (صدى):

افتتح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف، صباح أمس مهرجان التاجر الصغير ضمن مناشط مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة ” كيف نكون قدوة ” الذي نظمه فندق أنجم مكة بساحته الخارجية والواقع في المنطقة المركزية، وجاء تنظيم المهرجان في اطار ترسيخ مفهوم ‏المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور مؤسسات قطاع الإيواء السياحي في مكة المكرمة تحت مظلة سياحة العاصمة المقدسة وبمشاركة 100 طفل وطفلة من روضة مركز الخدمة الاجتماعية بمكة المكرمة.

وقام الدكتور الشريف يرافقه مجموعة من القيادات بفندق أنجم يتقدمهم فهد بيومي، بجولة في أروقة ساحة المهرجان الذي يحاكي حلقة الخضار والفواكه في مكة المكرمة، مشيرا إلى أن المهرجان استلهم فعالياته من توجيهات ‏رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان، في تفعيل استراتيجيات الهيئة من خلال مبادرة ” المملكة وجهة للمسلمين ” وتقديم المملكة كدولة متقدمة عبر فعاليات تثري تجربة الزائر وفق أنماط غير تقليدية ليرى صور حية تجسد الجوانب الإنسانية والحضارية المتنوعة وليرى المعتمر والزائر صور العناية والاهتمام الحضاري في أحد أهم المجالات الأكثر تأثيراً في تشكيل حياة الناس وهي التربية وتوجيه سلوك الناشئة وغرس قيم ثقافة الإنتاج والوعي بمهارات ريادة الأعمال والعمل اليدوي وأساليب الاستثمار والبيع والشراء وحب المهنة والعمل والانخراط فيها منذ نعومة أظفارهم في بيئة عمل تنافسية حقيقية.

وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من قبل نزلاء الفندق من سياح ومعتمرين معربين عن اعتزازهم وإعجابهم بما شاهدوه من صور تراثية حضارية تجلى فيها الإبداع والفكر المستنير والاهتمام بالنشء في هذه المرحلة العمرية وبهذا المستوى الحضاري المدهش.

