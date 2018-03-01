بالصور.. قائد ” الدركتر ” يثير اهتمام رواد مواقع التواصل

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة لمواطن وهو يقود معدة ” الدركتر ” ، وتساءل البعض عن هُوية الشخص الذي ظهر في الصورة، مبتسمًا في تفاؤل وأمل بمستقبل أفضل لبلاده.

وقام رفيد العنزي، بتوضيح تفاصيل الصورة التي يرجع تاريخها إلى عشرات السنين، وذلك عبر حسابه على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” لافتًا إلى أنها تعود لوالده صالح رفيد الدهمشي العنزي.

وقال ” العنزي ” مضيفًا: ” إنه نعم الرجل، فقد كافح حتى بنى بلده، وربى أبنائه أحسن تربية ” ، داعيًا لوالده بطول العمر، كما نشر عدة صور تخص والده، منها صورة لرخصة قيادة معدة ” الدركتر ” صادرة من مديرية الأمن العامّ ” قلم المرور ” ، وكان عمره وقتها 33 عامًا، ومكتوب فيها ” يخول له قيادة الونش فقط ” .

وجدير بالذكر، إنه عمل صالح الدهمشي، في حفر الأنفاق وغيرها من المشاريع الكبرى الخاصة بالبنية الأساسية، في الرياض ومناطق أخرى بالمملكة، منذ اكثر من 50 عامًا.