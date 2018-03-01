بالصور.. اللواء سالم المطرفي يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمكة

سعيد العجل(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة افتتح سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تحت شعار ” المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة ” .

وافتتح سعادته المعرض المعد بهذه المناسبة بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية بالعاصمة المقدسة حيث تم الاطلاع على ما يحويه من أقسام مختلفة تهدف لإيصال ثقافة السلامة .

بعد ذلك ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد عبدالله بن عيد القرشي، كلمة رحب فيها بالحضور وأكد على أهمية هذه المناسبة لنشر وتوسيع منظومة ثقافة السلامة.

وقال ” إن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تحتفل مع مثيلاتها من الدول الأعضاء في المنطقة الدولية للحماية المدنية تقديرا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على امن وسلامة المجتمع وأضاف سعادته أن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام يحمل مضامين هادفة ترتبط بالمؤسسات التعليمية مناسبة لتجسد اهتمام الدفاع المدني بتحقيق معايير ومتطلبات السلامة في المنشآت التعليمية بكافة مراحلها وترسخ مفهوم السلامة كثقافة لدى كافة شرائح المجتمع ومن ذلك أبنائنا الطلاب والطالبات مستقبل الوطن وحاملي مشاعل التنمية المستقبلية ” .

وبين العقيد القرشي أن الهدف الرئيسي من هذا الاحتفال هو التنويه والإشارة بالتناسق والتناغم بين المنشأت التعليمية وجهاز الدفاع المدني كجهة تعنى بالسلامة وحماية الارواح والممتلكات من الأخطار وان العمل تكاملي لتنفيذ إجراءات السلامة في هذه المنشأت لبناء بيئة تعليمية امنه.

بعد ذلك شاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن أهمية السلامة في المنشأت كافة وآلية التعامل مع المخاطر في حال وقوعها كما استمتع الحضور بمشاهدة بعض العروض المسرحية والأنشطة قدمها مجموعة من الاطفال.

تعقب ذلك تكريم الجهات المشاركة في المعرض وقد أثنى اللواء المطرفي على الجهود التي بذلك بمشاركة الجهات المشاركة وتميز ما يتم عرضه من أعمال وتقنيات تساعد على وصول رسالة السلامة بمفهومها المعاصر .

