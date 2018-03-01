استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من التسوس بمدارس مكة الابتدائية

سعيد العجل(صدى):

شرعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة الشؤون الصحية المدرسية وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة في تنفيذ البرنامج الوطني للوقاية من التسوس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي بمجموعة من المدارس الابتدائية المستهدفة .

وأوضح محمد بن مستور الصليمي مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة أن البرنامج انطلق في مرحلته الثانية ويستمر خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي , وسيتخلله زيارات ميدانية لمجموعة من المدارس الابتدائية المستهدفة , لإلقاء المحاضرات الطبية والتوعوية عن تسوس الأسنان , وإجراء الكشف على طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي , بالإضافة إلى تطبيق مادة الفلورايد للوقاية من التسوس .

وأضاف الصليمي بأن البرنامج في مرحلته الأولى خلال الفصل الدراسي الأول حقق نسباً عالية ومميزة حيث استفاد من التثقيف والتدريب 25989 طالباً وطالبةً بنسبة بلغت 95,2 % من المستهدف , وجرى الكشف على 13418 من طلاب وطالبات 60 مدرسة طبقت المبادرة بنسبة بلغت 81 % , في حين تم تطبيق مادة الفلورايد للوقاية من تسوس الأسنان على 3805 من طلاب وطالبات تلك المدارس بما نسبته 95,1 % من المستهدف .

ولفت إلى أنه جرى تحويل 1905 طالباً وطالبة إلى العلاج من التسوس في المراكز المتخصصة بصحة مكة , كما جرى توزيع عدد 7020 من فرشاة ومعجون الأسنان على طلاب المدارس المزارة .

ودعا الصليمي جميع قادة وقائدات المدارس المستهدفة إلى ضرورة تقديم الخدمات اللازمة للفريق الطبي الزائر في مرحلته الثانية , واستخدام النماذج المطلوبة للحصول على موافقة أولياء الأمور قبل بدء التنفيذ , مشيداً في الوقت نفسه بالدور الفاعل والإيجابي الذي يتمتع بها الزملاء في الميدان التعليمي , والذي يسهم دوماً في إنجاح الفعاليات والبرامج الصحية والمبادرات الوطنية .