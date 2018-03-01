رئيس فيفا: ستحل المشكلات بين الأخضر والمنتخب الإيراني

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” جياني إنفانتينو، أن هناك إمكانية لحل المشكلات بين الأخضر والمنتخب الإيراني، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على إمتاع الشعبين بالمباريات بين المنتخبين.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الرياضة الإيراني، مسعود سلطاني، اليوم الخميس، حيث طالب بعدم إقحام السياسة في كرة القدم ولا كرة القدم في السياسة، مؤكداً أن المشكلة بينهما يجب أن تحل؛ لأنه لا توجد مشكلة ليس لها حل.

يشار إلى أن الأخضر سيخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم ” روسيا، مصر، أوروجواي ” .