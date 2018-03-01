8 وظائف صحية شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مدينة الملك فهد الطبية، باب التقديم على عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من 27 فبراير 2018 ويستمر التقديم حتى 5 أبريل.

وأوضحت المدينة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– استشاري طب الطوارئ بالغين.

– مساعد استشاري طب طوارئ أطفال.

– أخصائي العلاج المهني- الرعاية المنزلية.

– فني العلاج المهني- الرعاية المنزلية.

– استشاري طب الأسرة.

– استشاري الإحصاء الحيوي.

– أخصائي أول صحة البيئة.

– استشاري جراحة الصدر.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من هنا .