دورة التعريف بالقيادة للبنات من ” التدريب التقني ” .. الأحد

علي القحطاني (صدى):

ينتظر أن تدشن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، دورة التعريف بالقيادة وصيانة السيارات للبنات، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن ” المرحلة الثالثة.

وتشمل الدورة أربع مدن في كليات البنات هي الرياض وجدة والأحساء والخبر، على أن يتم تقديمها من قبل مدربات من عدة دول، حيث ستقوم المدربة Jeanette Hewitt من جنوب أفريقيا بتقديم الدورات للمتدربات في كلية التقنية للبنات في الرياض.

وتقدم Sunaina Mann من بريطانيا الدورة في الكلية التقنية العالمية للبنات بجدة، و Hope Aguilar من أمريكا تقدم الدورة في الكلية التقنية العالمية للبنات بالخبر، و Sonia Pardii من كندا وستقوم بالتدريب في الكلية التقنية العالمية للبنات في الأحساء.

وتضمن الدورة معاني اللوحات الإرشادية المخصصة بالتحذير من زيادة سرعة القيادة في حالات الضباب، واللوحات الإرشادية للتقاطعات المفاجئة والمنحنيات في الطرق.

كما تشمل معاني الإضاءات في السيارات ودلالاتها مثل نفاد الوقود، وإشارة تغيير الزيوت المستخدمة، و إشارة تعطل الإطارات وعطل المحرك، ومقدمة في الصيانة الدورية للسيارات (الصيانة الخفيفة)، وتحديد مشاكل الإطارات وطريقة تغييرها، بالإضافة إلى الصحة والسلامة أثناء القيادة والتعامل مع الأعطال الطارئة.

ووصل عدد المتقدمين للبرنامج في مرحلته الثالثة إلى ما يزيد عن 15507 متقدم ومتقدمة، منهم 10885 من الرجال بنسبة 70%، فيما تقدم 4622 من البنات بنسبة 30% من المتقدمين.