بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يشيد بـ ” اعتدال ” : أتمنى لو كان سني في سنكم

علي القحطاني(صدى):

أشاد رئيس مركز إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي الفيصل، بالمركز العالمي لمكافحة التطرف ” اعتدال ” أثناء زيارته لمقر المركز.

وأكد الأمير تركي الفيصل أن ما شاهده في مركز ” اعتدال ” شيء مبهر، قائلًا ” شاهدت في المركز الدواء الذي يسهم في علاج الداء الذي يواجه الأمة الإسلامية، كما رأيت الاحتراف العالي في عمل المركز والاستخدام الصحيح للتقنية في الرصد “.

وتمنى الأمير الفيصل أثناء تحدثه مع المسئولين والعاملين في المركز أن يشاركهم أعمالهم الهادفة، قائلًا ” اتمنى لو كان سني في سنكم لكي ابدأ معاكم من جديد “.