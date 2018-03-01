إجراءات مشددة تتنظر العاملين في المستحضرات البيطرية بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

أكدت مصادر بهيئة الغذاء والدواء، أن الهيئة تعكف على استحداث جدول مخالفات نظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها؛ لتطبيق ما ورد فيها على المخالفين.

وأضافت المصادر أنه تم رصد تهاون محال المنتجات البيطرية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى استمرار تداول المستحضرات البيطرية بشكل مخالف، وعدم التزام المنشآت بالتعليمات التي تحظر بيعها لغير المرخص له.

وأشارت المصادر، إلى أنه ينتظر الإعلان عن جدول المخالفات والغرامات على موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، قريباً.