المياه المحلاة المصدرة لمكة تعود لمعدلاتها الطبيعية والبالغة 2 مليون م3

سعيد العجل(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن النقص في كميات المياه المصدرة إلى مدينة جدة نتج عن توقف مجدول لمحطة الشعيبة 3 التابعة للقطاع الخاص بالشعيبة ضمن برنامج توقفات الصيانة الشتوية المخطط لها مما أدى إلى انخفاض الكميات الموردة إلى مدن منطقة مكة المكرمة، وقد انتهت محطة الشعيبة 3 التابعة للقطاع الخاص من برنامج أعمال الصيانة وعادت كميات الإنتاج الى الارتفاع ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 11/6/1439هـ، حيث بلغت كميات المياه المحلاة المصدرة إلى منطقة مكة المكرمة معدلاتها الطبيعية والبالغة 2 مليون م3 من المياه المحلاة يوميًا.

وأشارت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن برامج الصيانة الشتوية المخطط لها لمحطات التحلية ومحطات القطاع الخاص أمر ضروري لتواصل عملها بكل كفاءة واقتدار كما هو معمول به في مختلف القطاعات الصناعية لتحافظ على استمرارية تواجدها حالها كحال معظم القطاعات الصناعية التي تحتاج برامج سنوية للصيانة لضمان استمراريتها وتواجدها وفق المعايير العالمية المثلى، لافتةً إلى أن هذه الصيانة الدورية تجدول بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في فترة الشتاء استعداداً لتزايد الطلب على المياه في موسم الصيف.

