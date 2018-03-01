أسباب حساسية الأسنان أبرزها كثرة تبييض الأسنان
تُعد حساسية الأسنان أمر شائع بين كثير من الأشخاص، والتي يمكن أن تأتى وتذهب مع مرور الوقت، و يمكن أن يصاب الشخص بحساسية الأسنان تجاه الأطعمة الساخنة والباردة والحلو أو الحمضية جدا والمشروبات، أو حتى التنفس في الهواء البارد.
حيث أوضح الأطباء أن أسباب حساسية الأسنان ترجع إلى :
١- تآكل الأسنان.
٢- تآكل طبقة مينا الأسنان .
٣- انحسار اللثة .
٤- كثرة القيام بعمليات التبييض للأسنان .
٥- ضعف الأسنان .
٦- استخدام فرشاه أسنان خشنه ( hard ) .
مع العلم أن أعراض حساسية الأسنان تشمل الشعور بالألم في جميع الأسنان خاصة مع المياه الباردة والهواء البارد، مع الشعور بآلام عند تناول المأكولات الحامضة.
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