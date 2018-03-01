ارتفاع وانخفاض أسهم 6 شركات في السوق

علي القحطاني(صدى):

شهدت تعاملات السوق، اليوم الخميس، تسجيل أسهم 3 شركات أعلى سعر في 52 أسبوعًا، كما سجلت أسهم 3 شركات أدنى سعر في 52 إسبوعًا.

وخلال التعاملات ارتفعت أسعار كلأ من الشركات التالية كالآتي ” سيسكو 13.42 ريال، بدجت السعودية 32 ريال، و العثيم 153 ريال “، مسجلًا أعلى إغلاق منذ الإدراج.

و انخفضت أسعار كلًا من الشركات التالية كالتالي: ” عذيب للاتصالات 6.48 ريال، مجموعة الحكير 20.38 ريال، وجبل عمر 51.60 ريال “.

ويعد السعر المذكور الأعلى و الأدنى خلال الجلسة وليس سعر التداول الحالي في السوق.