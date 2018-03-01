” حساب المواطن ” يوضح مدى تأثير أهلية التابع على أهلية رب الأسرة

حمود العنزي(صدى):

يواصل برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرد على استفسارات المستفيدين ، حيث أكد أن عدم أهلية أحد التابعين لا يؤثر على أهلية رب الأسرة المستحق للدعم.

وقال حساب خدمة العملاء، رداً على استفسار إحدى المواطنات، إن عدم تأهيل أحد التابعين لا يؤثر على أهلية رب الأسرة، داعياً إلى التعرف على قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم على موقع البرنامج.

وأكد على ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة في الحاسبة، وفي حال كانت البيانات المدخلة صحيحة ولم يحصل الشخص على الدعم؛ فبإمكان المتضرر تقديم اعتراض على نتيجة الاستحقاق.