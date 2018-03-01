تراكم الدهون حول هذه المناطق تجعلك أكثر عرضة للنوبات القلبية

متابعات(صدى):

أثبتت دراسة أن تراكم الدهون بمناطق (البطن والخصر والأرداف)، لدى المرأة ما يعرضها لمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، مقارنة بتراكم الدهون في مناطق أخرى.

حيث أوضحت النتائج أهمية توزيع الأنسجة الدهنية في الجسم؛ خاصة عند النساء، ما يمكن أن يعطينا مزيدا من المعلومات حول عوامل الخطر المعنية بالإصابة بالأزمات القلبية الناجمة عن البدانة المفرطة، كارتفاع مؤشر كتلة الجسم، والذي يعد مؤشرًا هامًا يعتمد على قياس الطول والوزن.

كما أكد الأطباء أنه لم يُكتشف علاج طبي في الوقت الراهن يركز على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن.

وشدد الباحثون على أن الفحص المكثف لخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكر بين من تميل هيئة أجسامهم على شكل التفاح يساعد في الوقاية من أمراض القلب خاصة بين النساء.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن 40% من النساء حول العالم تعانين من زيادة الوزن و15 % تعانين من السمنة المفرطة.

وقال الباحثون إن البدانة تزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم وكذلك احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري وبعض أنواع السرطان.