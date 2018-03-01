دوالي الساقين تزيد احتمالات الإصابة بالجلطات الدموية

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن الإصابة بدوالي الساقين قد تزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات الدموية، حيث أوضح الباحثون أن جلطات الساقين يمكن أن تهدد حياة الإنسان في حال انتقالها إلى القلب أو الرئتين.

حيث أن الدوالي ليست مجرد شكل بغيض، لكنها قد يصاحبها خطر الإصابة بأمراض أكثر خطورة، فالدوالي حالة شائعة تؤثر على نحو 23% من البالغين الأمريكيين، ما يتطلب خضوعهم لمراقبة دقيقة وتقييم مبكر.

ومن بين مجموعة من أكثر من 425 ألف شخص، نصفهم يعانى من دوالي الأوردة، وجد فريق البحث، ارتباط الحالة مع 5.3 مرة خطر متزايد من تجلط وريدي عميق.

كما توجد علاقة وثيقة بين دوالي الساقين وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات الدموية المهددة للصحة.

ووجد الباحثون اتجاهًا لزيادة خطر الانسداد الرئوي، وتضييق شرايين الساق، بين أولئك الذين يعانون من الدوالي.