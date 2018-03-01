العشوائيات والمشاريع المتعثرة.. مطالب أهالي مكة لأمين المنطقة الجديد

نايف السالم(صدى):

كشف مواطني مكة المكرمة، عن عدد من المطالبات إلى أمين المنطقة الجديد المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وكان على رأسها المشاريع المتعثرة والعشوائيات.

وطالب المواطنين، أمين العاصمة المقدسة الجديد، بالقيام بجولات ميدانية والاستماع للأهالي، وكذلك تشكيل فريق عمل متكامل لمتابعة المشاريع المتعثرة، ولجنة لمتابعة محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة التي تقع تحت مسؤولية الأمانة إدارياً.

كما طالب المواطنين، الأمين الجديد بوضع ملف النظافة على رأس أولوياته؛ نظراً لتراجع مستوى النظافة في الأحياء والمخططات الجديدة في السنوات الأخيرة، مطالبين إياه بالنظر في موضوع مقرات العمد وإنهاء هذا الملف الشائك القديم.

وأوضح المواطنين، أن ضمن مطالبهم تشكيل فريق عمل ميداني يختص بتنفيذ جولات ميدانية يومية واستقبال ملاحظات المواطنين عبر الواتس آب والتفاعل معها مباشرة، وكذلك معالجة تسيب الموظفين في الأمانة والبلديات الفرعية.

وأضافوا أنه من الضروري القضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية وتكوين بؤر عشوائية جديدة في أطراف مكة، وحل مشكلة ضيق الشوارع في عدد من الأحياء القديمة والتي لم تدرج حتى الآن ضمن مشروع تطوير العشوائيات.

وأشاروا إلى أهمية معالجة مواقع تجمع المياه التي نعرفها منذ نصف قرن وحتى الآن لم تعالج، وكذلك معالجة نقص خدمات البلديات في قري جنوب مكة خاصة البيضاء ودفاق وحوية نمار وما حولها، وإيجاد مداخل ومخارج لمخططات ولي العهد؛ لأنه يشهد المخطط حوادث مرورية يومية بسبب عدم وجود مدخل إلى جانب غياب الخدمات البلدية مثل الإنارة والرصف والسفلتة.