” الصحة ” تتجه لرصد مخالفات ” التدخين ” داخل مرافقها بالكاميرات

عادل الحربي(صدى):

عممت وزارة الصحة على كافة المرافق الصحية على ضرورة الالتزام بالإجراءات حيال مكافحة التدخين بدءا من العاملين لديها.

وأوضحت أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار أصدره معالي وزير الصحة د/توفيق الربيعه بمنع التدخين في جميع مرافق الوزارة وأروقتها، حيث أكدت الوزارة وجود تجاوزات في قيام بعض العاملين بالتدخين في الممرات والسلالم ومواقف السيارات.

وشددت الوزارة على جميع موظفيها أن هناك دوريات راجله وكاميرات مراقبه سترصد كل مخالف للنظام مارس التدخين بأي مكان بالوزارة أو قطاعاتها المختلفة حيث سيتم رصده من قبل إدارات الامن والسلامة وإصدار الغرامات المالية ومخاطبة الإدارة التابع لها الموظف.