بالفيديو.. انتقادات حادة للاعب التونسي بمارسيليا الفرنسي بسبب خطأ

ماجد محمد(صدى):

ارتكب اللاعب التونسي أيمن عبدالنور، لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، خطأ خلال مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، حيث تعرض لانتقادات حادّة وصلت إلى حد الإهانة من جانب جماهير فريقه.

وغضبت جماهير مارسيليا من عبدالنور بسبب الخطأ الذي ارتكبه واستغله الأرجنتيني آنخيل دي ماريا في تسجيل أحد أهداف الفريق الباريسي.

وفشل المدافع الفرنسي في إبعاد إحدى الكرات لتصل إلى دي ماريا، الذي سدد كرة قوية سكنت شباك مارسيليا، إلا أن المباراة انتهت بفوز سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقال أحدهم منتقدًا عبدالنور قائلًا: ” إنه هو اللاعب الأعسر الوحيد الذي لديه قدمان في الناحية اليسرى! ”