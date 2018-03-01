” نيويورك ميلون ” يخطط لتأسيس مكتب له بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

يخطط بنك ” أوف نيويورك ميلون كورب ” ، لتأسيس مكتب له في المملكة، وذلك في الربع الثاني من العام الجاري، حيث يتطلع البنك إلى فرص لتقديم خدمات تستهدف الأصول الخارجية للمملكة.

وكشفت مصادر، عن أن فتح مكتب لـ ” نيويورك ميلون ” في الرياض، سيسمح له بالعمل على نحو وثيق مع عملائه، والسعي إلى أنشطة جديدة.

جدير بالذكر، أن ” نيويورك ميلون ” ، هو أحدث بنك أجنبي يرغب في تعزيز وجوده في المملكة، حيث يستهدف التقدم بطلب لنيل ترخيص لخدمات الأصول، من هيئة السوق المالية بالمملكة.