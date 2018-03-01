نائب أمير الرياض يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض بـ “اليوم العالمي للدفاع المدني” وافتتح المعرض المصاحب الذي يقام تحت شعار “المؤسسات التعليمية ٠٠وثقافة السلامه” وذلك في غرناطة مول.

من جهته بين مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء علي بن محمد الدعيج أن اليوم العالمي للدفاع المدني يهدف إلى ترسيخ مفهوم الوقاية من المخاطر بأنواعها كافة والحفاظ على سلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وأشار إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تحرص على المشاركة في تفعيل البرامج التوعوية بمشاركة المؤسسات المجتمعية، وتسعى إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتميزة والتأكيد على تفاعل الأفراد الذين يمثلون الركيزة الأساسية لنجاح عمل الدفاع المدني، منوهاً بإسهام الفعاليات في رفع المستوى الوعي ومشاركة الخبرات والتجارب.

وتضمن الحفل عرض لفلم عن الدفاع المدني بمنطقة الرياض و عروض إنشاديه بمشاركة طلاب المدارس، وتكريم للجهات الراعية والمشاركة.

كما افتتح سمو نائب أمير منطقة الرياض المعرض المصاحب وتجول فيه واستمع إلى شرح عن ما يحتويه ويقدمه للتوعية من المخاطر والأضرار .