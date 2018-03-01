4 وظائف إدارية شاغرة في الصادرات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت هيئة تنمية الصادرات السعودية ” الصادرات السعودية ” باب التوظيف على مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة، وذلك بدءً من 27 فبراير 2018 ويستمر التقديم حتى 28 أبريل على موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة للسعوديين، حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مدير إدارة تيسير التجارة: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي أول التميز التشغيلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، إدارة الجودة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول تيسير التجارة (وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة العامة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الهيئة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من هنا