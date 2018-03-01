هازارد يؤكد رغبته في الانتقال لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

أوضحت تقارير صحفية بريطانية أن اللاعب البلجيكي إيدين هازارد يصر على خطوة الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدة أنه لن يجدد عقده مع تشيلسي، بعدما عرض البلوز عليه، راتبًا سنويا يصل إلى 16.5 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هازارد ينتظر تحرك ريال مدريد من أجل الفوز بخدماته في الصيف المقبل مع مواصلة الضغط على ناديه من أجل الخروج من ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن والاتجاه صوب سانتياجو بيرنابيو.

وأكدت أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، معجب بهازارد، وينوي التعاقد معه، في الصيف المقبل، حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، وقدوم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام.