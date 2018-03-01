13 وظيفة صحية شاغرة لدى مركز جونز أرامكو

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، باب التوظيف على عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، على موقعه الإلكتروني للتوظئف، بدءً من 28 فبراير 2018.

وأوضح المركز أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأضاف أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– ممرض أول- الرعاية الصحية السلوكية.

– أخصائي اللبية.

– طبيب أسنان أطفال.

– مساعد طبيب أسنان.

– طبيب أسنان.

– أخصائي اللثة.

– طبيب أسنان عام.

– طبيب جراحة الفم والوجه والفكين.

– أخصائي الإصابات السنية.

– طبيب أشعة.

– ممرض أول- غسيل الكلى.

– ممرض أول- رعاية مرضى السرطان (وظيفتين).

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا .