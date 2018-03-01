بالصور.. استقبال المشاركين في كأس هيئة الرياضة ” للجيمرز “

نواف السالم(صدى):

بدأ مركز ” أبسك ” بمدينة الرياض، اليوم الخميس، في استقبال المشاركين في كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية ” الجيمرز ” .

ونشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا توضح عددًا كبيرًا من المشاركين في بطولة كأس الهيئة للجيمرز.

وجدير بالذكر إنه أطلقت الهيئة بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية في مركز ” أبسك ” للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، وذلك بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية؛ بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة.