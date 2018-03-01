راموس يصب غضبه على إيسكو

طلال الغامدي(صدى):

انفجر قائد نادي ريال مدريد ” سيرخيو راموس ” في وجه زميله في صفوف ريال مدريد ” إيسكو ” في اللقاء الذي شهد خسارة ريال مدريد بهدف نظيف أمام إسبانيول ضمن مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الإسباني.

وكان إيسكو غاضبًا بسبب استبداله من قبل المُدرب الفرنسي زين الدين زيدان ومشاركة كريم بنزيمة في خط الهجوم، حيث استغرق 45 ثانية للخروج من أرض الملعب؛ مما استفز سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد.

وأدى تصرف إيسكو في غضب راموس داخل غرفة خلع الملابس عقب اللقاء، قائلًا له: ” في ريال مدريد.. لابد أن تغادر الملعب بسرعة عند استبدالك. ” ، مضيفًا: ” كما يجب أن تظهر بحالة جيدة. ”