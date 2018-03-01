مسنة تحتفظ بجثة والدتها لمدة 30 عاما

متابعات(صدى):

أقدمت مسنة أوكرانية على الأحتفاظ بجثة والدتها التي توفت منذ 30 عاماً داخل منزلها دون أن يعلم أحد عنها شئ .

وتمكنت الشرطة الأوكرانية على العثور على الجثمان عقب أن أقتحمت منزل المسنة لورود بلاغ من جيرانها أنها لم تظهر منذ أيام ولم تخرج لأخذ الطعام الذي يضعونه لها أمام بابها لمساعدتها .

وحين وصلت الشرطة وقامت باقتحام الشقة وجدت المرأة المسنة على قيد الحياة ولكنها ملقاة على الأرض لا يمكنها التحرك أو طلب المساعدة بعد إصابتها بالشلل في ساقيها، وبينما تقوم الشرطة بتفحص المنزل كانت الصاعقة.. فقد عثر أفراد الأمن على جثة متحللة لامرأة في داخل غرفة مغلقة مليئة بالقمامة.

أشار التقرير إلى أن الشرطة قامت باستدعاء الإسعاف لنقل المرأة المسنة إلى المستشفى وفتح تحقيق في واقعة الجثة التي عثر عليها في شقة المرأة.