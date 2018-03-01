خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بضحايا تصادم قطارين في محافظة البحيرة .

وقال الملك المفدى ” علمنا بنبأ حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.