“ البيئة ” : شعبان موعد البدء في تجفيف بحيرة القريات

سعيد العجل(صدى):

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم إنها ستوقف ضخ المياه المعالجة إلى بحيرة القريات، فور انتها الأعمال الإنشائية لمحطة الضخ وخط الطرد الذي سيسهم فور اكتماله بتجفيف البحيرة التي تبلغ مساحتها قرابة المليون متر مربع من مياه الصرف المعالجة ثلاثية.

وكشف مستشار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور محمد السعود أن الوزارة عملت خلال الأيام الماضية على إنهاء معوقات المشروع والاجتماع بالمقاولين للبدء في نقل المياه مسافة ٢٣ كلم من محطة المعالجة.

وبين السعود أن مقاول المشروع أكمل ٩٣٪ من خط الطرد الناقل، ويجري حالياً استكمال محطة الضخ وبعض الملحقات، مشيراً إلى أن المياه التي كانت تضخ إلى البحيرة تقدر كميتها بحوالي ١١ ألف م٣ يوميا، سيتم تحويلها والاستفادة منها في زراعة الأشجار المحلية، إضافة إلى عدد من الاستخدامات البلدية بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتوقع السعود أن تجف البحيرة تماماً خلال أشهر من إيقاف ضخ المياه إليها.

وأكد السعود أن الوزارة تواصل أعمالها في مراقبة كافة المشروعات في نطاق اختصاصها، وتسعى لتعظيم الاستفادة من المشروعات ومعالجة التحديات بالطرق التي تضمن استفادة المواطنين من أهداف هذه المشروعات.