” الترفيه ” تعلن أسعار حفلة ” تامر حسني ” في جدة
أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، عن أسعار حفلة المطرب المصري تامر حسني، والتي من المقرر إقامتها نهاية شهر مارس الجاري، على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في جدة.
فيما أشارت الهيئة، أن عمر 12 عامًا، هو الحد الأدنى لحضور هذه الفعالية، التي تستهدف جميع الفئات.
يشار إلى أن هذه الحفلة، تعدّ الأولى للفنان المصري تامر حسني في المملكة، والذي أعرب عن سعادته بإحياء هذه الحفلة، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” جمهوركم على رأسي وكل الحب والشرف أكون وسطكم وسط أهلي وأحبابي الذين أعشقهم كما أعلم تمامًا مدى حبهم وتقديرهم لي وكلي فخر ” .
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 58 دقيقة
للاسف وزاىة سفااااااااهه وليست ترفيه
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو عامر[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 6 دقائق
ليس لنا فخر بحضورك
وحسبنا الله علي من سعي او شارك في جضورك