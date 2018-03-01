” الترفيه ” تعلن أسعار حفلة ” تامر حسني ” في جدة

نورة الشهري(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الخميس، عن أسعار حفلة المطرب المصري تامر حسني، والتي من المقرر إقامتها نهاية شهر مارس الجاري، على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، في جدة.

فيما أشارت الهيئة، أن عمر 12 عامًا، هو الحد الأدنى لحضور هذه الفعالية، التي تستهدف جميع الفئات.

يشار إلى أن هذه الحفلة، تعدّ الأولى للفنان المصري تامر حسني في المملكة، والذي أعرب عن سعادته بإحياء هذه الحفلة، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا: ” جمهوركم على رأسي وكل الحب والشرف أكون وسطكم وسط أهلي وأحبابي الذين أعشقهم كما أعلم تمامًا مدى حبهم وتقديرهم لي وكلي فخر ” .