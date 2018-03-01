سمو ولي العهد يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث تصادم البحيرة

نايف السالم(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بضحايا تصادم قطارين في محافظة البحيرة .

وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “.