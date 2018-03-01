8 مشكلات تواجه منظومة البنى التحتية تكشف أهمية تطويرها

حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور جبران القحطاني، عضو مجلس الشورى السابق، عن المشكلات التي تواجه منظومة إدارة البنى التحتية، والتي جعلت من الضروري مرجعة هذه المنظومة وتقييمها بهدف تطويرها وتفعيلها.

وأوضح ” القحطاني ” ، أن المشكلات تشمل: حدوث قصور شديد في جودة تنفيذ البنى التحتية على نحو ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف عناصر البنى التحتية بل وانهيارها في بعض مدن المملكة.

كما شملت المشكلات، تكبد المملكة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذ البنى التحتية من ناحية، إضافة إلى تعدد الرؤى الإستراتيجية ذات الشأن وتباينها من ناحية أخرى.

وتضمنت المشكلات: عدم وجود نظام رقابة جودة فاعل في ضوء تعدد المسؤولية عن عناصر البنى التحتية، وكذلك التأخر في تنفيذ بعض المشاريع رغم وجود الاعتمادات المالية المطلوبة؛ بسبب تباين توجهات المسؤولين عن تلك المشاريع وتعددهم.

وأضاف ” القحطاني ” أن تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية ثم إعادة تخطيطها وتنفيذها مرة أو مرات أخرى نتيجة وجود تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ، من هذه المشكلات، وكذلك غياب التخطيط الشامل والموحد لمشاريع البنى التحتية.

كما يعد نقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشاريع والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية لعدم وجود الكفاءات المتخصصة لديها، من أهم تلك المشكلات.

يشار إلى أن مجلس الشورى سيناقش خلال الأسبوع المقبل، مقترح نظام الأشغال والبنى التحتية والذي تقدم به ” القحطاني ” .