بالصور.. إزالة عدد من الحظائر والشبوك المخالفة على طريق مكة جدة القديم

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية العمرة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بإزالة عددًا من الحظائر والشبوك المخالفة على طريق مكة المكرمة – جدة القديم ومنطقة أم الجود، والتي كانت تشكل مصدرًا للتلوث البيئي والبصري وخدشًا للمنظر العام.

وقال رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس خالد بن عبدالله سندي، أن البلدية حريصة على إزالة هذه المخالفات أولًا بأول ومن خلال التوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، مؤكدًا بعدم التهاون مع تواجد تلك الإحداثيات والحظائر العشوائية، وأنه ستتم متابعة إزالتها فورًا لتفادي أضرارها البيئية والصحية.

وأوضح ” سندي ” أن البلدية شكلت فريقًا بمشاركة مدير الإدارة الفنية المهندس نايف سعيد الحداد، ومدير إدارة الخدمات متعب منصور الحكمي، وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للخدمات، وبدعم من شرطة البلديات بقيادة الرائد عبدالله الحربي وعدد من الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى إنه تم القيام بحملة على الموقع، وإزالة جميع الحظائر والغرف العشوائية والمخيمات والصنادق والشبوك المقامة بطرق غير نظامية، لافتًا إلى أن البلدية ستتخذ بحق أصحاب هذه المخالفات إجراءات صارمة بعد الإزالة؛ لضمان عدم عودتهم لإحداث هذه العشوائيات على قارعة الطريق، وبما يشكل تلوثًا بصريًا وضررًا بالصحة والسلامة العامة.